A Apple cedeu e pediu desculpas aos utilizadores por ter reduzido o desempenho dos iPhones mais antigos propositadamente, depois de ter sido divulgado um estudo que demonstrava que a empresa norte-americana o tinha feito.O pedido de desculpa chamava-se "Uma mensagem para os nossos clientes sobre a bateria e desempenho do iPhone" e neste podia ler-se: "Sabemos que alguns de vocês sentem que a Apple vos desiludiu. Pedimos desculpa". O comunicado dirigido aos clientes da empresa informa ainda que será reduzido o preço de substituição da bateria em 50 dólares (42 euros).A Apple tentou ainda explicar o procedimento dos desempenhos dos telefones, explicando sobre como as baterias envelhecem; uma explicação sobre o porquê de inserirem a funcionalidade para prevenir que o iPhone se "desligue inesperadamente"; o conhecimento de críticas recebidas por consumidores; e ainda refere como vai reagir às preocupações dos clientes.E é neste último ponto que a Apple refere que vai reduzir em 50 dólares (42 euros) o preço de substituição das baterias dos iPhones fora da garantia.A redução da capacidade de processamento, que torna os iPhones mais lentos, é feita através de actualizações do sistema operativo dos telefones da marca, o iOS. Quanto mais antigo é o aparelho, mais é reduzido o desempenho do processador. A Apple afirma que o faz para prevenir que o telemóvel se "desligue inesperadamente" em picos de utilização de energia.