Dois meteoritos que caíram na Terra em 1998 contêm 'ingredientes da vida'

Dois meteoritos que caíram, em momentos diferentes, na Terra em 1998 contêm "ingredientes da vida", como água líquida, aminoácidos e hidrocarbonetos, segundo um estudo divulgado esta quarta-feira.



De acordo com a investigação, publicada na revista Science Advances, trata-se dos primeiros meteoritos a serem encontrados com estes "ingredientes". Um deles caiu perto de um campo de basquetebol infantil no Texas, nos Estados Unidos, em Março de 1998, e o outro próximo de Marrocos, em Agosto de 1998.



Uma equipa internacional de cientistas, incluindo do Reino Unido, Japão e dos Estados Unidos, inferiu os resultados a partir da análise, com técnicas de microscopia e raios-X, de amostras de pequenos cristais de sal recolhidos dos meteoritos, que foram preservados pela agência espacial norte-americana NASA.



O estudo, feito em parte no Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, nos Estados Unidos, sugere que o planeta-anão Ceres, localizado na Cintura de Asteroides, entre Marte e Júpiter, pode ser a fonte dos compostos orgânicos detetados nos meteoritos.



Os pequenos cristais que contêm aminoácidos, hidrocarbonetos e vestígios de água são mais finos do que um fio de cabelo.



Os autores do estudo defendem que os vestígios microscópicos de água remontam à "infância" do Sistema Solar, formado há 4,5 mil milhões de anos.



"Tudo leva a concluir que a origem da vida pode estar noutros lugares", afirmou a autora principal do estudo, Queenie Chan, investigadora da The Open University, no Reino Unido, citada em comunicado pelo Laboratório Nacional Lawrence Berkeley.