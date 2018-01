A directora do serviço de Medicina Interna do IPO do Porto fala sobre infecções hospitalares e sobre a importância de gestos tão simples como lavar as mãos.

Cinquenta e quatro casos confirmados e cinco mortes é o último balanço conhecido (até ao fecho da edição na passada terça-feira, 21 de Novembro de 2017) do mais recente surto de Legionella, declarado a 31 de Outubro no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Foi o maior que alguma vez aconteceu em meio hospitalar. A SÁBADO entrevistou a coordenadora do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções da Direcção-Geral de Saúde, Maria do Rosário Rodrigues, para perceber o que pode ser feito não só para evitar futuros surtos de Legionella, mas todas as infecções hospitalares. Aviso: o trabalho começa na sua casa.



O que é a Legionella e como se propaga?

É uma bactéria que existe no meio ambiente, em reservatórios naturais de água doce, como os lagos e os rios, mas também em reservatórios artificiais como jacúzis, torres de arrefecimento, ares condicionados, sistemas de canalização de água, etc. A infecção acontece através da inalação de aerossóis, vapor de água, contaminados com a bactéria. As pessoas são infectadas porque respiraram aerossóis contaminados, não se contrai a doença dos Legionários através da ingestão de água. A bactéria afecta o sistema respiratório e pode causar uma pneumonia.



Quais são os grupos mais vulneráveis?

Todas as pessoas com várias doenças associadas, diabéticos, insuficientes renais, hemodialisados, fumadores, alcoólicos – todos os que têm a sua imunidade mais fragilizada. Afecta sobretudo pessoas com mais de 50 anos.



Como é que as pessoas se podem proteger?

Quem tem ar condicionado em casa deve fazer a vigilância dos seus filtros pelo menos uma vez por ano, para prevenir o aparecimento da bactéria. Outro conselho: não se deve beber água de fontes públicas. Há uns anos, tive o caso de um doente que num concerto de música rock bebeu água num chafariz, que não era utilizado há muito tempo. Contraiu Legionella e a fonte de contágio foi aquela água.



O que se deve fazer em relação à água, por exemplo, quem tem caldeira em casa?

Sabemos que a Legionella fica inviabilizada acima de determinada temperatura e portanto deve fazer -se o sobreaquecimento da água. Deve elevar-se a temperatura da água acima dos 65 graus, diria que pelo menos uma vez por mês.



Que medidas adicionais podem ser tomadas pelos hospitais para evitar surtos de Legionella? O controlo pode ser feito com maior frequência?

Pode haver necessidade de tomar medidas num intervalo de tempo mais curto, mas essas medidas são sempre as mesmas: choque térmico, hipercloração da água [desinfecção química com recurso a cloro], fazer descargas nos chuveiros que implicam pôr a água a correr, etc. Também poderá passar pela remodelação de estruturas, se as canalizações estão velhas e de alguma forma deterioradas podem tornar-se um reservatório propício à Legionella.



Depois deste surto num hospital público, que provocou cinco mortes, de que forma se pode tranquilizar as pessoas?

Aquilo que se deve dizer à população é que tenha confiança nos nossos serviços de saúde. Depois do surto no São Francisco Xavier, tenho a certeza de que todas as recomendações serão veiculadas e trabalhadas. Claro que se me pergunta: "O hospital é um lugar seguro?" Pode não ser. De facto, os hospitais podem ser locais propícios para contrair infecções, porque a transmissão de bactérias entre os doentes, os profissionais e os cuidadores pode realmente acontecer se não forem tomadas as medidas adequadas.



Que medidas são essas?

Gestos simples como: lavar as mãos, o uso de equipamento de protecção individual quando se está a prestar um cuidado, a higienização das superfícies. Estamos também agora a divulgar orientações que recomendam que, por exemplo, um doente seja algaliado só quando estritamente necessário, só se coloque um cateter nervoso central se o seu estado de saúde assim o exigir, só faça a tricotomia [raspagem dos pelos de uma zona do corpo antes de uma cirurgia] se for mesmo preciso para a operação. Tudo isso pode contribuir para diminuir as infecções.



Qual é o ponto de situação das infecções hospitalares? Em 2016 soube-se que, por dia, morrem 12 pessoas com estas infecções.

No último inquérito de prevalência de infecção realizado à escala europeia, com dados relativos a 2012, Portugal estava bastante acima da média – tinha uma prevalência de infecção de 10,5%; a média da Europa era 6,1%. Este ano, em Maio, efectuou-se um novo inquérito e esse valor vai de facto baixar. Ficaremos mais próximos da média europeia. O relatório será apresentado a 15 de Dezembro, nas jornadas do programa de prevenção e controlo de infecções e resistência aos antibióticos.



Quais são as principais infecções que se contraem nos hospitais?

São as infecções do tracto urinário, seguidas das do aparelho respiratório e depois aquelas associadas à infecção do local cirúrgico [a infecção que ocorre na ferida criada por um procedimento cirúrgico invasivo]. Relativamente a estas últimas, há uma série de procedimentos que podem de facto fazer a diferença, como o banho pré-cirúrgico – que o doente deve fazer duas horas antes, com clorexidina [um anti -séptico], para proteger a pele –, ou a restrição das tricotomias, que se devem fazer só imediatamente antes da incisão cirúrgica. Também se deve manter a temperatura corporal do doente durante a cirurgia, porque a hipotermia favorece a presença de infecções.



Porque é que a tricotomia deve ser feita imediatamente antes da cirurgia?

Está provado que, se não for absolutamente necessário, não se deve quebrar esta barreira cutânea porque é uma protecção. Quando é mesmo necessário, a tricotomia deve fazer-se à entrada do bloco, imediatamente antes da cirurgia, e com máquinas próprias para que não haja erosões cutâneas, fissuras, portas de entrada para infecções.



Um gesto tão simples como lavar as mãos pode mesmo fazer a diferença?

Portugal aderiu à campanha de higienização das mãos, lançada pela OMS em 2009. O objectivo era promover a lavagem das mãos em cinco momentos: antes do contacto com o paciente; antes da realização de procedimentos assépticos, por exemplo, quando se coloca um cateter; após o contacto com fluidos ou materiais orgânicos; quando acaba a observação do doente e também após o contacto com as áreas envolventes próximas do doente, como a mesa-de-cabeceira ou a cabeceira da cama, porque todo o espaço pode estar contaminado. As nossas mãos podem ser transportadoras de bactérias e portanto lavar as mãos pode realmente fazer a diferença. Em 2009, Portugal tinha uma percentagem de 46% de adesão à lavagem das mãos; em 2016 já estamos com 63% de adesão. O momento que é mais esquecido é o primeiro, quando nos aproximamos do doente, e é fundamental fazê-lo.



As batas também podem ser veículo de infecção?

Podem, mas a pele é mais determinante como veículo de transmissão. Assim como, por exemplo, o estetoscópio quando é utilizado de um doente para o outro. Mas é preciso ter cuidado e por isso mesmo existem equipamentos de protecção individual descartáveis que estão indicados em determinadas situações (quando um doente está infectado).



A maioria das infecções hospitalares é evitável?

Sim, se não nos esquecermos de todas estas medidas de que já falámos e também se se tiver cuidado na prescrição de antibióticos. Portugal tem um elevado consumo de antibióticos e este uso exagerado, e às vezes inadequado, conduz a um aumento da resistência das bactérias a esses mesmos antibióticos. Portanto o uso adequado dos antibióticos é também fundamental para o controlo das infecções hospitalares.



Foi noticiado recentemente que já há doentes que não respondem a nenhum antibiótico. Como se resolve este problema?

A verdade é que em 2016 houve um aumento da incidência de infecções com Klebsiella pneumoniae, que é uma bactéria resistente a vários antibióticos de largo espectro. Na Europa, o nosso mapa estava a verde, tínhamos uma percentagem de 3,7, e este ano passámos para amarelo (6,4%). Por isso é tão importante não só o uso restrito de antibióticos (para não aumentar a resistência a este tipo de bactérias), como a adequação aos resultados do laboratório. Muitas vezes, no início, os médicos dão os antibióticos de uma forma empírica e é necessário depois adequar a prescrição ao agente que está presente [que é possível determinar depois de se fazerem análises].



Segundo a OMS, a resistência aos antibióticos será a primeira causa de morte em 2050. É uma previsão alarmista?

Não, é uma realidade. Se nada for feito, no ano 2050 morrerão anualmente 10 milhões de pessoas em todo o mundo, em consequência directa desta problemática. É assustador, sem dúvida. A OMS pre-vê mesmo que se morrerá mais de infecções do que de cancro.



O que está a ser feito para alterar esse cenário?

Há hospitais, como o Beatriz Ângelo [em Loures] e a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, que estão a adoptar novos procedimentos na admissão dos doentes, como o rastreio de bactérias. Quando o doente chega à urgência, faz-se uma série de perguntas para perceber se é de risco e depois é rastreado. Por exemplo, doentes de lares, ou que frequentem hospitais assiduamente, pessoas que tenham feito antibióticos recentemente, etc. Faz-se o rastreio para algumas bactérias e depois têm de aguardar em isolamento até ao resultado das análises, que é dado em horas.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 708, de 23 de Novembro de 2017.