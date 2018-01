Nova tabela representa elevados cortes para os hospitais privados em Portugal.



As novas tabelas da ADSE representam "perdas incomportáveis" para os privados e podem pôr em causa o acesso dos beneficiários aos cuidados de saúde, avisa a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP).



As novas tabelas da ADSE reduzem o valor pago aos prestadores de serviços que têm convenção com o sistema e reforçam o controlo das despesas públicas e as queixas da APHP vêm expressas numa carta enviada aos ministros das Finanças e da Saúde, depois de ter sido aprovada a nova tabela que entra em vigor a partir de 1 de Março.



Segundo o jornal Expresso e o jornal Público, nesta missiva vem escrito que unidades privadas de saúde ameaçam deixar de prestar cuidados aos beneficiários da ADSE.



Segundo a missiva enviada aos ministros Mário Centeno e Adalberto Campos, a tabela que foi aprovada a semana passada fixa preços de pagamento abaixo do custo das intervenções. contempla normas ilegais e pode pôr em causa a atempada prestação de cuidados aos beneficiários. "As novas tabelas podem colocar em causa a qualidade e acesso dos serviços prestados aos beneficiários e traduzem-se em perdas incomportáveis para os prestadores privados", nota a APHP. "Essa é uma linha que não podemos ultrapassar."



O presidente da ADSE, Carlos Liberato Baptista, esclareceu que "foram realizadas várias reuniões com diversas associações representativas de prestadores de cuidados de saúde, entre os quais a APHP", quando questionado se a tabela havia sido negociada com os hospitais privados. Mas o presidente da ADSE sublinhou que o instituto "não negoceia qualquer tabela com prestadores individuais ou entidades colectivas" e que só adere quem está de acordo com ela.



As tabelas aprovadas implicam uma poupança na ordem dos 30 milhões de euros anuais para a ADSE e de 12,7 milhões para os beneficiários da mesma. Mas os privados passam a receber menos com os cuidados prestados aos beneficiários da ADSE, segundo o documento.



O Conselho Geral de Saúde reconheceu que a ADSE tem sido a "grande financiadora" dos grupos privados de saúde e que é preciso "garantir maior eficiência e controle da despesa, de modo a não pôr em risco a sustentabilidade da ADSE".



Mais de metade dos cidadãos nacionais com seguro de saúde são beneficiários da ADSE, o que confere um "poder negocial que não pode ser negligenciado na celebração de novas convenções e na revisão das actuais", pode ainda ler-se no parecer do CGS citado pelo jornal Público.