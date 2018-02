Estudo concluiu que pessoas com acne têm 18,5% de probabilidade de entrar em depressão.



Pessoas com acne têm mais tendência a sofrerem de depressão durante os primeiros anos em que a condição de pele surge, indica um novo estudo.



Investigadores britânicos recorreram a uma base de dados de 134.427 homens e mulheres com acne e 1.731.608 que não sofrem da condição. Estas pessoas - maior parte delas jovens com menos de 19 anos durante o início do estudo - foram seguidas durante 15 anos.



O estudo, publicado no Jornal Britânico de Dermatologia, revela que pessoas com acne têm uma probabilidade de 18,5% de desenvolverem depressão. Já em pessoas sem acne, apenas 12% das pessoas tiveram depressões, durante os 15 anos.



As pessoas com mais acne são mulheres, jovens, não-fumadores e de estatuto sócio-económico mais alto. Quem padece desta condição tem menos tendência a usar álcool ou sofrer de obesidade.



Entre as pessoas mais propensas a entrar em depressão estão as mulheres, jovens, que não fumem e de estatuto sócio-económico mais alto.



O risco de desenvolver uma depressão em pessoas com acne é maior durante os primeiros cinco anos em que surge a doença.



Os investigadores não conseguiram ainda estabelecer a relação entre a doença de pele e doenças mentais como a depressão.