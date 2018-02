De que forma o que comemos pode influenciar a forma como o cancro se desenvolve ou não no nosso corpo? Foi a esta questão que os investigadores do Instituto de Investigação do Cancro de Cambridge, Reino Unido, procuraram responder. Os primeiros indícios do estudo foram publicados na revista científica Nature e demonstram que certos cancros são "viciados" em nutrientes específicos, precisando deles para se espalharem pelo corpo.

O estudo foi conduzido em ratos de laboratório, pelo que ainda é preciso comprovar as conclusões em humanos. Os ratos tinham tumores agressivos na mama, que em duas semanas os levariam à morte. Mas os cientistas controlaram a disseminação das células cancerígenas ao limitar a asparagina, um aminoácido, na dieta dos ratos. Desta maneira, o cancro não se desenvolveu tão facilmente.

Certos nutrientes podem ajudar a que as células cancerígenas se consigam espalhar, separando-se do tumor principal, sobrevivendo na corrente sanguínea e encontrando outro sítio para se desenvolverem.

A asparagina encontra-se na carne das aves, espargos, marisco e muitos outros alimentos. Os ratos comeram menos alimentos com este nutriente ou foi-lhes dada uma droga para bloquear a asparagina.

"Foi mesmo uma mudança enorme, [os tumores] eram muito difíceis de encontrar", afirmou o investigador Greg Hannon à BBC. "Estamos a ver cada vez mais provas de que há cancros específicos viciados em componentes específicos da nossa dieta. No futuro, ao modificar a dieta de um paciente ou usando drogas que mudem a forma como as células tumorais acedem aos nutrientes esperamos obter melhorias."

No passado, já se tinha verificado que as limitações de glicina (aminoácido presente nos ovos, lacticínios, peixe, queijo e carne) e de serina (presente nos ovos e peixe) atrasavam o desenvolvimento de linfomas e cancro nos intestinos.

Contudo, os cientistas avisam que as pessoas não devem mudar drasticamente as suas dietas com base nesta investigação. Afinal, estes aminoácidos são difíceis de evitar e são nutritivos. No futuro, os pacientes de cancro podem beneficiar de alimentação especial para retardar a disseminação da doença.