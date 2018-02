Se trabalhou no ramo da limpeza de casas ou empresas ou se limpa a sua própria casa há pelo menos 20 anos, os seus pulmões encontram-se tão envelhecidos como se fumasse vinte cigarros por dia, durante as mesmas duas décadas. A conclusão é de um estudo realizado por um doutorando do Departamento de Ciência Clínica da Universidade de Bergen, Øistein Svanes.

De acordo com a Universidade, as descobertas de Svanes não são assim tão surpreendentes. Afinal, há produtos de limpeza que emitem pequenas partículas que conseguem infiltrar-se nos nossos pulmões.





O estudo de Svanes, que envolveu 6 mil pessoas, concluiu ainda que quem trabalha no ramo da limpeza tem um risco de desenvolver asma 40% mais elevado que as outras pessoas que não o fazem.

O estudo foi publicado no Jornal Americano de Medicina Respiratória e Traumatologia.

Cecilie Svanes, professora e supervisora do estudo, indica que os sprays de limpeza são o maior problema. "As pequenas partículas dos sprays podem ficar no ar durante horas depois da limpeza. Estes vestígios podem viajar para dentro dos pulmões e causar infecções, e o envelhecimento desses órgãos", afirmou ao site da Universidade. "Recomendaria que se use um balde de água e sabão enquanto se limpa. Não serão necessários assim tantos químicos, quando se faz a limpeza. Panos de microfibra podem ser igualmente eficazes."