Os investigadores do surto de legionella no hospital CUF Descobertas, em Lisboa, descobriram que o cloro, um desinfectante, não tinha os valores recomendados e que a temperatura da água era inferior à segura em vários pontos da rede.

Segundo o jornal Expresso, uma avaria no dispensador do desinfectante terá feito com que o cloro não tenha conseguido limitar a propagação da bactéria. Porém, a água também não tinha a temperatura exigida de 60ºC (a partir da qual a bactéria é morta).

Agora, será apurado se a temperatura inadequada se deve ao fornecedor ou aos gestores do hospital, com vista a reduzir os custos com energia do hospital.

O semanário indica ainda que os infectados terão contactado com a bactéria no duche. Todos estiveram internados e a maioria foi sujeita a operações ortopédicas.

O período de contágio aconteceu entre 6 e 26 de Janeiro. Até 16 de Fevereiro, altura em que termina um período de 21 dias depois das medidas de intervenção, podem surgir mais casos.

Mas até agora, foram contabilizados 15 casos. No sábado, dois doentes receberam alta. Cinco ainda estão internados na CUF Descobertas.

Dos 15 casos notificados pela Direcção-Geral de Saúde, seis doentes já tiveram alta hospitalar.

As análises prosseguem no Instituto Ricardo Jorge e vão demonstrar se o surto começou ou não no hospital. A CUF Descobertas admitiu a possibilidade de o surto ter começado na zona de tratamento das águas quentes, mas ainda não foram apresentadas as conclusões da investigação.