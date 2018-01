Segundo um estudo publicado segunda-feira na revista Proceedings of f the National Academy of Sciences, a toma de ibuprofeno pode afectar os testículos dos jovens.

A investigação, que envolveu jovens atletas, revelou que a toma do medicamento provocou uma condição hormonal que apenas é alcançada na meia-idade, ligada à redução de infertilidade.

O estudo, citado pela CNN, surge no seguimento de uma pesquisa sobre mulheres gravidas. Segundo os cientistas, a aspirina e o paracetamol tomados durante a gravidez podem afectar os testículos de bebés ainda na barriga da mãe.

Bernard Jégou, co-autor e director do Instituto francês de Pesquisa em Saúde Ambiental e Ocupacional, explorou, com uma equipa de investigadores franceses e dinamarqueses, os efeitos da toma de três analgésicos leves – aspirina, acetaminofeno (ou paracetamol) e ibuprofeno.

O motivo pelo qual a toma dos medicamentos afecta os testículos dos bebés deve-se ao facto de, além de produzirem esperma, os testículos segregam testosterona – a principal hormona sexual masculina.

Os medicamentos são "anti-androgénicos", levando à perturbação dessas hormonas, explicou David M. Kristensen, o segundo co-autor do estudo e cientista sénior no Departamento de Neurologia do Hospital Universitário de Copenhaga, na Dinamarca, ao jornal.

Num estudo posterior, os cientistas focaram-se no ibuprofeno, um anti-inflamatório utilizado para reduzir a dor. Os voluntários que participaram menos testosterona, o que revela testículos disfuncionais.

Segundo Berard Jégou, "esses efeitos são certamente reversíveis". Contudo, os cientistas não sabem ainda se os efeitos do uso a longo prazo do ibuprofeno são reversíveis.