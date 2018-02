O Hospital de São José, em Lisboa, vai avançar com um projecto de internamento em casa, que permitirá libertar mais camas naquela unidade de saúde, evitar infecções multi-resistentes e reduzir custos. De acordo com a notícia avançada pelo Diário de Notícias, o hospital já teve luz verde por parte da Administração Central do Sistema de Saúde para avançar com o projecto.



O mesmo jornal acrescenta que no Garcia da Orta, em Almada, o primeiro a ter hospitalização domiciliária, o custo médio por doente nos internamentos em casa ronda os 700 euros, isto é, três vezes menos que o valor estimado de um internamento tradicional.



Dados de 2016 mostram ainda que em casa o tempo de internamento também é reduzido em relação ao internamento hospitalar (média de oito dias).



"Temos este protejo para dar resposta a populações que eventualmente, de uma forma programada, não precisem de ser internadas e que nós podemos acompanhar em proximidade, em interligação com os cuidados de saúde primários", explica Ana Escoval, presidente do conselho de administração do São José, ao DN.



Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas ou psicólogos vão ser alguns dos especialistas que vão integrar as equipas que vão estar disponíveis 24h por dia.