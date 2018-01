Como afastar memórias indesejadas? Investigadores encontraram a chave para combater esse problema – um neurotransmissor.

Aquela reunião de trabalho que terminou com uma discussão com o chefe não lhe sai da memória. Nem a vez em que perdeu a cabeça e gritou com os seus filhos. Nada parece deixá-lo dormir. Descanse: a ciência descobriu um mecanismo no cérebro capaz de impedir os pensamentos indesejados. O nome pode ser estranho – GABA, ácido gama-aminobutírico – mas o elemento parece ser a chave, defende um estudo agora publicado na revista Nature. Porquê este ácido? "É o principal químico inibitório do cérebro. Quando é libertado por uma célula, previne a actividade de outras às quais esteja conectada", explica à SÁBADO uma das autoras, a portuguesa Catarina Ferreira.



Controlar memórias, ou melhor, apagá-las pode ser uma ferramenta importante para o seu dia-a-dia, explica a investigadora de pós-doutoramento da Universidade de Birmingham. "O trabalho do professor Anderson [outro dos autores] centra -se no esquecimento como um processo necessário e adaptativo. Isto é, temos tendência a pensar nele como negativo, mas por vezes temos de esquecer determinadas memórias, seja para dar espaço a novas ou para evitar a persistência das que são perturbadoras ou traumáticas."



E como é que se mede esse desaparecimento? Para o estudo, utilizaram a experiência Pensar/Não Pensar. O passo inicial foi pedir a cada um dos 24 participantes, todos jovens e saudáveis, para decorarem uma sequência de palavras sem relação entre si: traça/norte ou praia/África. Depois, davam-lhes duas opções: quando uma palavra fosse apresentada a verde, teriam que recordar a palavra associada, quando fosse vermelha deviam suprimi-la. Foram usadas duas técnicas distintas, a ressonância magnética funcional – que detecta mudanças no fluxo sanguíneo –, e a espectroscopia de ressonância magnética. "A última técnica permitiu medir a química do cérebro, e conseguimos quantificar o GABA no hipocampo e noutras estruturas", diz o professor Michael Anderson. Resultado: os indivíduos com maior concentração de GABA no seu hipocampo conseguiam eliminar os intrusos.



Taxa de sucesso de 75%

Durante o estudo, os investigadores (além destes, Taylor W. Schmitz, Marta M. Correia e Andrew P. Prescot) tiveram dificuldades em conseguir os dados do hipocampo. Marta Correia, investigadora de Física de Ressonância Magnética nos EUA, revela que mesmo assim a taxa de sucesso de repressão foi de 75%.



Então como será o futuro? "O nosso estudo sugere que se pudéssemos aumentar a actividade de GABA no hipocampo, as pessoas deveriam ser mais capazes de prevenir a intrusão de pensamentos indesejados e potencialmente traumáticos. No entanto", conclui Catarina Ferreira, é necessária mais investigação."

Com Vanda Marques



Artigo originalmente publicado na edição n.º 708, de 23 de Novembro de 2017.