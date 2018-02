–

Esta é, em conjunto com a farmacologia, uma das terapias internacionalmente reconhecidas para tratamento das perturbações de ansiedade. Estas doença mental (que inclui a ansiedade generalizada, as fobias, ataques de pânico ou o stress pós-traumático) é a que tem maior prevalência em Portugal: 16,5%, segundo o estudo epidemiológico. E um valor que coloca Portugal no primeiro lugar entre os países europeus.

O consultório de Cristina Albuquerque fica num 7.º andar da Avenida da Liberdade, em Lisboa. Alguns pacientes com medo de elevadores chegam lá a pémas, eventualmente, isso acaba por mudar. Com a terapia cognitivo-comportamental aprendem técnicas para regular a ansiedade.Quando o problema é a aerofobia, em que Cristina Albuquerque é especialista, os pacientes aprendem técnicas fisiológicas (a respirar, que não devem ingerir cafeína, que é um estimulante da ansiedade). Na terapia cognitivo-comportamental, a exposição é sempre feita de modo gradual, refere o psiquiatra Diogo Telles Correia. Se for o medo de andar de elevador, primeiro experimenta só subir um piso, depois dois e três... A realidade virtual pode ser uma ferramenta na criação deste cenário. O investigador Jorge Alves não conhece mais nenhuma clínica que aplique esta terapia em Portugal, além da sua, o Centro Cérebro, em Braga. Alguns quilómetros mais abaixo, numa clínica do Porto, a oferta terapêutica inclui além de consultas de psiquiatria e psicoterapia, o neurofeedback.