A adição a vídeo-jogos foi incluída na lista de doenças da Organização Mundial de Saúde (OMS). Médicos pelo mundo inteiro aplaudem esta decisão e dizem que a classificação desta dependência como um distúrbio psiquiátrico poderá vir a facilitar o tratamento.A decisão de classificar esta dependência como um problema de saúde mental surgiu depois de uma monitorização do transtorno feita ao longo de dez anos, levada a cabo pela OMS. A definição final não foi ainda lançada, mas deverá sê-lo já em Janeiro de 2018. No entanto esta adição caracteriza-se por um padrão de comportamento de jogo "contínuo ou recorrente", no qual o jogador não consegue controlar, por exemplo, o início, a frequência, a intensidade, a duração e o contexto em que joga. As crianças passam a isolar-se do contexto familiar e dos amigos, chegando mesmo a deixar de fazer actividades que eram habituais, desenvolvendo problemas de sono e alimentação e baixando o rendimento escolar."É a confirmação de que esta é uma questão de saúde "mental", que é grave. É muito importante haver o reconhecimento de que não é um problema simples de alguns adolescentes. Há uma minoria que tem problemas muitos graves e que têm que ser diagnosticados, o que será mais fácil com a publicação dos critérios", declarou ao Diário de Notícias o psicólogo especialista em adições na área do jogo Pedro Hubert.Para Pedro Hubert, este reconhecimento por parte da OMS vai permitir "fazer legislação, prevenção, diagnóstico e tratamento", ao mesmo tempo que contribuirá para que "os próprios promotores de videojogos possam ser responsabilizados pelo que fazem", disse ao DN