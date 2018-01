recorde de pessoas vacinadas até agora.

O vírus dominante actualmente em circulação é do tipo B, o que Graça Freitas considera "uma boa notícia", porque geralmente a intensidade é menor do que nos vírus de tipo A.A vacina que tem sido administrada em Portugal não contem uma das estirpes do vírus B que está a ser dominante, contudo a DGS garante que a vacina é efectiva e que, mesmo que não impeça a doença, reduz as suas complicações. Graça Freitas salientou ainda que este é um anoA mortalidade está dentro da linha do que é esperado para estes meses, apesar de a DGS não ter adiantado dados concretos nesta conferência de imprensa.