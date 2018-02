O curador de mamíferos do Jardim Zoológico integra a equipa que está a reintroduzir estes felinos no Cáucaso, a pedido do Governo russo. Foi uma das pessoas que teve de convencer as autoridades locais a deixarem sair do país o animal que entretanto se tornou amigo do Presidente.

"Temos de nos comportar como lobos. Por isso, come isto que não sabes quando voltas a comer de novo", avisou o biólogo russo Anatoly antes de começarem a subir as montanhas do Cáucaso, na Rússia. E passou-lhe para as mãos pão preto com toucinho cru, vodka e chá. José Dias Ferreira, 43 anos, meteu tudo na boca e colocou-se em cima do cavalo que lhe tinha sido destinado. Vieram entretanto mais avisos: ao longo do percurso a cavalo podiam ser atacados por ursos e o trajecto até ao topo da montanha seria muito difícil e cansativo. Mas era preciso chegar lá: é ali que se situa a Reserva da Biosfera do Cáucaso, o local onde Vladimir Putin está a tentar criar uma nova comunidade de leopardos -da -pérsia, que estavam extintos há 50 anos. No ano passado fez-se história, quando três felinos foram ali reintroduzidos. E, muito em breve, outros novos leopardos serão lá colocados.



Para poder ir ver aquele local, ainda antes de os animais chegarem, José Dias Ferreira, curador de mamíferos do Jardim Zoológico de Lisboa, precisou da autorização do governo de Putin. É que além de perigosa, esta é uma zona sagrada para o Presidente russo, que não quer ameaças ao sonho de voltar a ter leopardos -da -pérsia no país. Depois de conseguir o OK, foi então conduzido pelo biólogo de 60 anos, que conhece a zona como a palma da mão – costuma, aliás, esconder comida em vários locais e teve um filho de 30 anos que se perdeu e nunca mais regressou de um passeio nas montanhas. Foi com a ajuda do biólogo que o curador chegou à entrada daquela reserva, uma área protegida no extremo oriente da Rússia.

"É uma zona do tamanho de Portugal e de muito difícil acesso. Para lá chegar andei nove horas de carro e cinco ou seis a cavalo", descreve à SÁBADO José Dias Ferreira, explicando que ainda o tentaram dissuadir. "Mas eu insisti."



Não foi, no entanto, por sorte nem por acaso que foi um dos poucos no mundo a ter autorização para ali andar. O português está a ajudar Putin e o Governo russo a reintroduzir os leopardos -da -pérsia (Panthera pardus saxicolor) no Cáucaso.

A ligação do curador a este projecto especial começou em 2012, quando levou do Jardim Zoológico de Lisboa para a Rússia um casal de leopardos que, pela primeira vez em meio século, conseguiu reproduzir -se naquela região. E não esquece o que aconteceu naquela noite de Outubro em que apareceu com os animais. Um momento, diz, que revelou o entusiasmo dos russos com o projecto. "Era uma da manhã e dezenas de jornalistas, o ministro dos Recursos Naturais e outras pessoas esperavam pelas caixas [que transportavam os felinos]."



Estavam todos à porta de um centro de treino no Parque Natural de Sochi, no Sudoeste do país, que o Governo russo ergueu para reproduzir e treinar os leopardos com o objectivo de os reintroduzir no habitat natural. Ao fim de algum tempo, Dias Ferreira teve de convencer todas as pessoas a saírem dali, incluindo os membros do Governo que queriam testemunhar a entrada dos leopardos no centro. "Estava a ser difícil os leopardos saírem das caixas. Tive de mandar tudo embora, desliguei as luzes e eu e uma colega do Fundo Mundial para a Natureza ficámos em silêncio total. Ao fim de duas horas, os animais lá entraram nas instalações do centro de reprodução russo", recorda José Dias Ferreira, lembrando que Andrea e Zadig tinham estado durante cerca de seis anos, entre 2007 e 2012, no Zoo de Lisboa. Como tinham uma das mais altas taxas de reprodução da Europa, foram seleccionados para tentar mudar a história naquela zona do mundo. E conseguiram.



Em 2013, pouco depois de ali chegarem tiveram crias, entre eles a Victoria, uma fêmea que em Junho de 2016 foi libertada e colocada naquela reserva natural no cima da montanha. Foi a primeira fêmea a ser reintroduzida no Cáucaso em 50 anos. Está, agora, na reserva com mais dois machos (Akhun e Killi), filhos de um outro casal de leopardos que se encontra também no centro de reprodução e treino em Sochi. "Estão os três no seu habitat natural e o objectivo é que se reproduzam e que a comunidade cresça", explica José Dias Ferreira, que por seguir de perto todo o processo de reintrodução tem de se encontrar com membros do Governo russo, nomeadamente do influente Ministério dos Recursos Naturais e Ambiente, que tem a tutela do petróleo e apoia financeiramente este projecto.



"Putin aprecia muito animais selvagens e fez questão de apoiar pessoalmente esta reintrodução dos leopardos -persas na região", conta José Dias Ferreira, acrescentando que todos no país sabem que o Presidente tem especial preocupação com esta iniciativa: "Basta ver que nos Jogos Olímpicos de Inverno a Rússia escolheu um leopardo como uma das mascotes. Ele faz questão de mostrar que gosta destes mamíferos e que este é um programa que decidiu lançar."



Putin e o seu amigo leopardo

Putin está atento a tudo que se passa com os leopardos -da -pérsia, garante o curador. Quando Andrea e Zadig tiveram filhos, uma assistente do Governo russo chegou a ligar para a equipa de José Dias Ferreira, para ver o que achavam do nome escolhido.



Além disso, conta Dias Ferreira, o Presidente da Rússia costuma visitar o centro de reprodução e de treino em Sochi onde está o casal de leopardos português. E deixou -se fotografar muitas vezes. Em várias imagens que têm sido divulgadas aparece a visitar os animais que estão a ser treinados naquele centro que custou 3 milhões de euros. Uma das fotografias – o Presidente russo com um pequeno leopardo ao colo – correu mundo. "Foi um animal rejeitado pela mãe, uma fêmea do Irão, e que teve de ser criado e alimentado pelos funcionários do centro", revela José Dias Ferreira, explicando que por esse motivo o líder russo pôde ter acesso ao pequeno mamífero e pegar nele.



Quando o leopardo tinha 6 meses, Putin surgiu em jornais de todo o mundo com ele ao colo e explicou que se tinham tornado amigos. O felino chamava-se Grom (que quer dizer trovão em russo) por ter nascido num dia de tempestade e chegou a atacar uma equipa de jornalistas que o estava a fotografar – ficou assustado com os flashes e foi Putin que o tentou acalmar.

Depois do episódio, o Presidente russo explicou que sentia uma ligação especial com aquele e com outros animais. Aliás, foi por Putin gostar tanto de Grom, que se tornou um problema tirar o leopardo da Rússia: "Tivemos de explicar aos russos que aquele mamífero jamais poderia ser reintegrado, porque tinha tido contactos com humanos, e que era importante vir para a Europa devido aos seus genes." Ao fim de algum tempo a explicação foi aceite – o pequeno leopardo está agora num jardim zoológico em França.



Novos leopardos para breve

Dias Ferreira começou a ajudar o Presidente russo a concretizar o sonho de ter estes leopardos na região depois de, em 2011, o próprio Governo russo ter pedido auxílio à União Internacional para Conservação da Natureza e à Associação Europeia de Zoológicos. Os russos chegaram a tentar fazer sozinhos a reintrodução, recorrendo a dois machos que capturaram no Turquemenistão e a duas fêmeas que chegaram do Irão, trocando-as por dois tigres russos.



Uma tentativa feita na sequência de um programa desenvolvido pela ONG WWF – Rússia e a Academia de Ciências da Rússia. "Perceberam que não conseguiam sozinhos e em 2011 pediram ajuda", refere o curador português, explicando que, depois disso, foi então criada uma equipa de quatro elementos: dois suíços, um alemão e ele, que passou entretanto a coordenar o programa europeu de reprodução de leopardos -da -pérsia.



Na Rússia, permanece o casal de leopardos português e um outro casal do Irão, pais dos machos que estão com Vitória na reserva. Andrea e Zadig já tiveram mais duas ninhadas. "Alguns já estão numa fase avançada de treino para ver se podem ser libertados e colocados na reserva e outros estão ainda com a mãe", conta o especialista português, garantindo que a ideia é, em breve, colocarem mais leopardos no habitat natural.



Mas só aqueles, diz, que derem provas de que são capazes de sobreviver. José e a restante equipa analisam o comportamento de cada um dos leopardos através das filmagens feitas nas instalações onde todos colocados, em Sochi. Trata-se de um centro de treino inédito no mundo: tem 200 câmaras, não há qualquer contacto com seres humanos e tudo é comandado à distância. É através de um painel eléctrico que os técnicos russos abrem e fecham portas de forma a colocarem os leopardos nos sítios certos para serem testados.



Em média, durante 18 meses ficam ao pé da mãe e esta ensina -os a caçar – para os testar, são introduzidas no local codornizes, coelhos e outras presas. Mais tarde são colocados sozinhos, sem a mãe, para se ver como se comportam com outros animais que têm de caçar, incluindo javalis. "Só alguns mostram ter capacidade de sobreviver sozinhos na reserva", explica Dias Ferreira, acrescentando que é essencial os animais não terem contacto com humanos para que mais tarde, quando estiverem em liberdade, não se aproximem de pessoas.



Como se seguem os felinos

O projecto está a correr bem, garante o curador. Victoria, Akhun e Killi, os três animais fundadores da nova população de leopardos -da -pérsia estão a conseguir sobreviver, e têm caçado. São monitorizados diariamente por dois cientistas russos que têm acesso à informação dada através da coleira de GPS que os mamíferos estão a usar. "Sabemos que Victoria ainda não engravidou, mas deve estar para breve", acredita o curador do Jardim Zoológico, explicando que no mundo há apenas cerca de 500 leopardos destes, quase todos no Irão. "Na Europa há 85, que estão nos jardins zoológicos, e temos 30 casais a reproduzir."



Em breve, admite, Andrea e Zadig deverão regressar à Europa Ocidental para dar lugar a outro casal. "Mas vai ser difícil arranjar uma fêmea como a Andrea", avisa o curador de mamíferos. "Ela era uma excelente reprodutora. Aliás, a melhor da Europa", diz o curador, explicando que tinha outras características como, desde sempre, evitar humanos, o que geneticamente passa para as crias e é um dos aspectos mais importantes na selecção dos animais para reintrodução. Por isso, acredita, só Andrea conseguiria tão depressa ajudar Vladimir Putin a concretizar o sonho de a Rússia voltar a ter os temidos leopardos -da -pérsia.



Artigo publicado originalmente na edição n.º 711, no dia 14 de Dezembro de 2017.